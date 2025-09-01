【モデルプレス＝2025/09/01】timelesz（タイムレス）の佐藤勝利が8月31日、フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（毎週日曜24時55分〜）に出演。アイドル活動への想いや、新メンバーの橋本将生について語った。【写真】timelesz佐藤勝利が影響受けた新メンバー◆佐藤勝利「嘘つきたくないっていうのはある」この日「『俺永遠にアイドルです』って振り切ることが重要」と「一生涯アイドル」が導かれていると占われた佐