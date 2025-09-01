岡山大学 岡山大学の准教授が酒を飲んで自転車を運転したとして停職処分を受けました。 8月26日付で停職14日間の懲戒処分を受けたのは、岡山大学の50代の准教授です。大学は、個人の特定につながるとして所属を公表していません。 大学によりますと、准教授は2月、岡山市北区平和町で開かれた岡山大学の教職員約20人による懇親会に参加しビールを中ジョッキで4、5杯飲みました。 自転車を運転して帰宅していた