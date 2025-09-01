山形県米沢市の米沢市立第二中学校で1日朝、職員室内に煙が充満しているのを出勤した教諭が発見しました。生徒などにけがはありませんでした。1日午前7時15分ごろ、米沢市林泉寺2丁目の米沢市立第二中学校の職員室内で白い煙が充満しているのを出勤した教頭が発見しました。発見当時、火は出ておらず、消防などによる消火活動は行われませんでした。生徒などにけがはありませんでした。学校によりますと、電気系統から煙が出たとみ