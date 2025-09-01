９月１日朝、京都市上京区の住宅で火事があり、２人が病院に搬送されました。９月１日午前８時半ごろ京都市上京区橋本町の住宅で、通行人から「建物の屋根から煙が出ている」と消防に通報がありました。消防などによりますと、火元とみられる木造２階建ての住宅６０平方ｍが全焼したほか、付近の住宅などにも燃え広がり、現在も消火活動が続いています。（近隣住民）「炎が舞い上がっているような状態。“パーン”という音が