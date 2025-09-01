『愛の不時着』などで知られる人気女優ソン・イェジンが、大胆なドレス姿で視線を釘付けにした。【写真】ソン・イェジンの夫「パンツが乾く暇もない」ソン・イェジンは8月29日、ハートの絵文字とともにドレス姿の写真をインスタグラムで公開。ソン・イェジンはピンクを基調としたドレスを身にまとい、さまざまなポーズを披露している。特に、背中から腰のラインまであらわにした大胆なバックレスデザインが、彼女の持つ色気と美し