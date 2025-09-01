落語家の春風亭一之輔（47）が8月31日放送のニッポン放送「笑福亭鶴瓶日曜日のそれ」（日曜後4・00）に出演。自身の大ファンという大物芸能人の存在を明かした。自身のファン層の話題になり、一之輔は「うつみ宮土理さんが僕の落語会に月に3回ぐらい来る」と告白。「必ず楽屋に来てくれて、ご祝儀をくれるんです。なんか“いっちゃん、いっちゃん”って。“今日もいっちゃん最高だった”って、必ずショートメールが終わった