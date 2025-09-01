三笘薫が所属するブライトンは、8月31日に行われたプレミアリーグ第3節で強豪マンチェスター・シティを2-1で下した。39歳のジェームズ・ミルナーは、後半に古巣相手にPKを決めて、チームに同点ゴールをもたらしている。彼は得点後に故ディオゴ・ジョタのゴールセレブレーションを見せていた。リヴァプールに所属していたポルトガル代表FWジョタは、今年7月に交通事故によって28歳の若さで死去。2023年まで所属したリヴァプールでジ