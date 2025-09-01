現地８月31日に開催されたプレミアリーグ第３節で、ミケル・アルテタ監督が率いるアーセナルが、遠藤航が所属する昨季王者リバプールと敵地で対戦。83分にドミニク・ソボスライに芸術的FKを決められ、０−１で敗れた。クラブ公式サイトによれば、アルテタ監督は試合後、「結果に失望している。我々はもっと得るに値したと思う」と切り出し、開幕２連勝同士のビッグマッチをこう振り返った。「チームは多くの良いところを見せ、