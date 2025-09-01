2022年10月21日に32歳の若さで亡くなった元日本代表FW工藤壮人さん。当時、J3のテゲバジャーロ宮崎に所属していた工藤さんは、水頭症の手術を受けた後に容体が悪化して、息を引き取った。その工藤さんは、2016年にMLSバンクーバー・ホワイトキャップスでプレーしたが、このほどご遺族が同クラブのスタジアムを訪れていた。工藤さんのInstagramアカウントが更新され、このようなメッセージが英語で投稿されたのだ。「あの日、私たち