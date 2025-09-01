山東省臨沂（りんぎ）市平邑県にある映画館でポスターの前を通る観客。（８月１８日撮影、臨沂＝新華社配信／武紀全）【新華社北京9月1日】中国国家電影局は1日、今年の夏休み映画興行（6月1日〜8月31日）時期の興行収入が119億6600万元（1元＝約21円）、観客動員数が3億2100万人だったと発表した。