欧州主要リーグの移籍市場がクローズする９月１日、大きなニュースが飛び込んできた。今夏に大型補強を敢行している遠藤航所属のリバプールが、ニューカッスルからスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクを獲得することで合意に達したのだ。移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者が、自身のXに、お馴染みのフレーズとともに次のように投稿した。 「アレクサンデル・イサクがリバプールへ、here we go！移籍金