1日（月）東京都心は35℃を超え、9月も猛暑日のスタートとなりました。北日本では引き続き大雨に警戒してください。＜1日（月）の天気＞前線の影響で午前中から雨が続いている北海道宗谷地方には、土砂災害警戒情報が出されています。危険な崖や斜面からすぐに離れるようにしてください。午後は雨の範囲が広がり、東北北部も雨が降る見込みです。北海道〜東北北部の日本海側を中心に雨脚が強まり、翌日にかけて大雨になりそうです