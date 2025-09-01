ニューストップ > 国内ニュース > チラシに立腹し女性を自宅に監禁、わいせつ行為か 神戸市の66歳男を… 無職 クレーム 神戸市 わいせつ・性犯罪 国内の事件・事故 MBSニュース チラシに立腹し女性を自宅に監禁、わいせつ行為か 神戸市の66歳男を逮捕 2025年9月1日 12時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 兵庫県神戸市の66歳の男が不同意わいせつ致傷などの容疑で逮捕された 約15分間にわたって53歳女性を自宅に監禁し、胸を触るなどした疑い チラシのポスティングに立腹し、女性を監禁して犯行におよんだとみられる 記事を読む おすすめ記事 ２４時間に欽ちゃん「見ててハラハラ」「あれ大丈夫なの？」生放送で「話が長い！」連発→会場笑いもネット「どうした？」大久保佳代子が救い 2025年8月31日 15時27分 「やす子とは違う」評価上げたランナー横山裕の『24時間テレビ』“波乱の生い立ち”は同じも支持される理由とは 2025年8月31日 17時28分 田中圭 2カ月間の海外“ギャンブル旅”で荒稼ぎ、不倫疑惑直後の“妻子置き去り疑惑”で強まる反感 2025年8月31日 18時53分 土田晃之 ヒルナンデス！は「クビになった」と告白「文句と捉えられたんでしょうね」 2025年8月31日 19時15分 「父親のふりをする男」が5歳の娘を連れ去ろうと…ショッピングモールの“魔の構造”が生んだ、わずか5分の恐怖 2025年8月31日 8時46分