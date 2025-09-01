◇MLB ドジャース5×-4ダイヤモンドバックス(日本時間9月1日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手が本拠地でのダイヤモンドバックス戦でメジャー自己最多に並ぶ10奪三振で7回1失点の好投。リリーフが打たれ白星は逃したものの「全体的によかった」と振り返りました。3回まで打者9人を完璧に抑えた右腕は、4回に3本の安打で失点。それでも最少失点で乗り切り、7回98球、4安打、10奪三振、無四球、1失点の好投をみせまし