ニュージーランド航空は、2025年6月期決算を発表した。純利益は1億2,600万ニュージーランドドルだった。エンジンメンテナンスの影響で、ナローボディ機6機とワイドボディ機5機が運航を停止していたほか、大幅なコスト上昇や国内市場の低迷といった逆風にさらされたものの、継続するプレミアム需要などに後押しされ、黒字を維持した。エンジンメーカーからは補償金1億2,900万ニュージーランドドルを受け取ったものの、運航が可能だ