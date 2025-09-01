カンタス航空は、エアバスA321XLR型機を20機追加発注した。追加発注は2度目で、これにより48機を導入することになる。このうち16機にはフルフラットのビジネスクラスを導入し、パース発着の大陸横断路線や短中距離国際線などに投入する。同型機はすでに、オーストラリア国内線と短距離国際線向けの構成として2機を受領しており、9あgつ中旬にも運航を開始する。新たな客室仕様の機体は2028年から受領する。エアバスA321XLR型機は、