８月３０〜３１日に放送された毎夏恒例の日本テレビ系大型チャリティー特番「２４時間テレビ―愛は地球を救う―」の平均世帯視聴率が関東地区で１１・０％（個人６・６％）だったことが１日、ビデオリサーチの調べで分かった。昨年は世帯１２・５％だった。他地区の世帯、個人視聴率はそれぞれ、関西で１０・０％、５・９％、名古屋で１０・９％、６・１％と、３大都市圏では世帯が１０％ラインにとどまった。一方、新潟では１