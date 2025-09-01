次世代バイオディーゼルとは？8月中旬、いすゞ自動車、平野石油、マツダ、ユーグレナの4社は合同で、法人企業、官公庁に向けた『次世代バイオディーゼル体験会』を開催。一部メディアも参加した。【画像】いすゞ自動車、平野石油、マツダ、ユーグレナが合同で『次世代バイオディーゼル体験会』を開催！全22枚そう言われても「次世代バイオディーゼルって、なんのこと？」と思う人がいるだろう。または「それって、CX-60やCX-80の