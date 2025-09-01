GitHubは8月27日(現地時間)、github.comでGitHub Copilotを活用するための方法をまとめたパワーユーザー向けガイド「How to use GitHub Copilot on github.com: A power user’s guide」を公開した。github.comでは、GitHub Copilotを使用してタスクの自動化やエージェントの割り当て、プロトタイプ作成などを行い、ワークフローを最適化できる。.