きのうも各地で水の事故が相次ぎ、新潟県では川遊びをしていた男子中学生が死亡しました。警察によりますと、きのう午後4時半ごろ、新潟県関川村の荒川で友人3人と一緒に川遊びをしていた中学生が体勢を崩して溺れ、姿が見えなくなりました。溺れたのは、近くに住む中学2年の渡部容平さん（14）で、およそ1時間後に消防隊員に発見され、病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。死因は溺死でした。発見された場所は、水深が3