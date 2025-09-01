オリックスは１日、本田仁海投手が横浜市内の病院で右肘クリーニング手術、右肘尺骨神経剥離術を受けたことを発表した。今後は、早期の競技復帰を目指してリハビリを行なっていく予定だという。本田は２０２２年に自己最多の４３試合に登板し、リーグ優勝に貢献。２３年、２４年と２０試合以上の１軍登板を重ねたが、今季はここまで２軍調整が続いていた。