きのう午後、静岡県河津町にある観光名所「河津七滝」の一つ「大滝」で、東京都町田市に住む日向豊さん（21）が溺れました。警察などによりますと、日向さんは、4メートルほどの深さの場所で心肺停止の状態で発見され、その後、死亡が確認されました。日向さんは友人3人と観光に訪れていて、友人は「水に足をつけるなどして遊んでいたところ、行方がわからなくなった」と話しているということです。