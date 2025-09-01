任期満了に伴う八代市長選挙は31日投開票が行われ、元副知事で新人の小野泰輔さん51歳が現職に大差をつけ初当選を果たしました。 八代市長選は現職と新人の一騎打ちとなり、新人で元熊本県副知事の小野泰輔さんが現職の中村博生さんに1万4000票あまりの大差で初当選しました。小野さんは当選後、「わたしの力ではありません。多くの人の熱意が輪になってものすごい力で広がった。みなさんと共に、この八代が子どもたちが目を輝