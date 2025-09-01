ロックミュージシャンのROLLYさんが、自身の公式Xを更新。「一般女性と入籍していた事」を公表しました。 【写真を見る】【 ROLLY 】 「一般女性と入籍していた事をご報告申し上げます」「感謝の気持ちを胸に、今後も音楽・芝居・ギターを通じて活動を続けてまいります」ROLLYさんは「わたくし ROLLYは一般女性と入籍していた事をご報告申し上げます。」と、報告。続けて「また、2か月前に網膜剥離のため入院・手術を受けまし