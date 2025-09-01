かつて阪神で守備の名手として活躍し、昨年１０月にＤｅＮＡから戦力外通告を受けた大和（前田大和）氏が、２９日に甲子園球場で行われた巨人戦でファーストピッチセレモニーに登場。ファンから歓声がわき起こった。球団創設９０周年の特別イベントとして行われた「タイガースＯＢによるファーストピッチセレモニー」。佐野仙好氏、久慈照嘉氏、浜中治氏、関本賢太郎氏が参加する中、懐かしの阪神ユニ姿でボールを投じた。２