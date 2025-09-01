約40日間の夏休みが明け、新学期がスタートです 県内の多くの公立小中学校で1日、始業式が行われました。 元気いっぱいのあいさつで、新学期がスタートです。 長崎市の諏訪小学校では、熱中症対策の一環としてオンラインで始業式が行われ、約400人の児童が各クラスの教室から臨みました。 （児童代表） 「2学期は自分の好きなことや得意なことだけでなく、苦手なことにも挑戦し、成長していきたい」