東京・葛飾区で女子大学生が殺害された事件から29年になるのを前に、現場付近で目撃された不審な男の等身大パネルが公開されました。この事件は1996年9月9日、上智大学4年生だった小林順子さん（当時21歳）が葛飾区柴又の自宅で首を刺されて殺害され、自宅が放火されたものです。警視庁は1日、順子さんが倒れていた部屋の間取りを示す自宅の模型や、付近で目撃されたコートを着ている不審な男の等身大パネルなどを公開しました。現