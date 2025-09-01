8月31日投開票の八代市長選挙は、元熊本県副知事で新人の小野泰輔氏（51）が現職を破り、初当選を果たしました。 【写真を見る】八代市長選挙 初当選の小野泰輔氏「記録的大雨からの復旧・復興が最優先」熊本 八代市長選挙は、無所属・新人の小野泰輔氏（51）が、無所属・現職の中村博生氏（66）に1万4000票以上の大差をつけ初当選を果たしました。 小野泰輔 氏36641票 ＜当選＞中村博生 氏21973票 小野泰輔氏「子ども達