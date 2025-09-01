バレーボールの国内最高峰大同生命ＳＶリーグ男子で昨季王者サントリーの新主将・高橋藍と、兄でチームメートの塁が１日までにアシックスのグランフロント大阪で展開中のカラダで奏でる新感覚アクティビティ「ＤＩＳＣＯＶＥＲ．ｂｙＡＳＩＣＳ（ディスカバーバイアシックス）」を体験した。これは音や光の中で、自分だけの音とリズムで身体と心を動かす体験空間となっている。体験は５つのフィールドで構成され、感情や生活ス