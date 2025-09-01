7月の大雨で被災した熊本県八代市の龍峯小学校で、1週間遅れの始業式が行われました。 【写真を見る】大雨からの復旧続く熊本県八代市・龍峯小学校で1週間遅れの始業式 授業はしばらく音楽室や図書館で 龍峯小学校は、復旧作業のため始業式を1週間遅らせました。教室のエアコンなど施設の一部はまだ復旧中で、しばらくは音楽室や図書室で授業をします。 小学2年生「はやく学校こないかなぁって思っていた。学校が楽しいから」