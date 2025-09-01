愛知県と三重県のほとんどの小中学校で夏休みが終わり、学校に子供たちの元気な声が戻りました。名古屋市東区の東桜小学校では、夏休みを過ごした児童およそ350人が登校し、久しぶりに会ったクラスメイトと夏の思い出を共有していました。4年生：「ひまわり畑を見たのが思い出です。前面に広がっていて、とてもきれいだった」別の4年生：「（今学期の目標は）先生に怒られないようにします」体育館での始業式は、こまめに水