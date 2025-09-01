熊本市の9月定例市議会が1日開会し、８月の記録的大雨への対応費用などを含む29億8700万円あまりの一般会計補正予算案が提出されました。 8月の記録的大雨の犠牲者に対する黙とうから始まった熊本市議会で、大西市長は冒頭、被害状況の説明のほか一部の地域で河川の水位上昇を知らせるサイレンが遅れたことなどについて陳謝しました。9月熊本市議会に提出された一般会計補正予算案は29億8700万円あまりです。補正予算案には、記