日清食品チキンラーメンのキャラクター「ひよこあにき」と、ドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」が、誕生日が近いことをきっかけにコラボ!!インパクトの強すぎる画像と個性があふれたコラボグッズが、SNSで多くの反響を呼んでいます。「ひよこあにき」と「ドンペン」の合同誕生日コラボ ※画像はドン・キホーテ公式サイトより引用ひよこあにきの誕生日は8月25日で、ドンペンの誕生日は9月8日。ドン・キホーテ限定のコラ