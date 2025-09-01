【CUBE SPINNER】 発売中 価格：各1,800円(全5種) 石川玩具はハンドスピナー「CUBE SPINNER」を発売中。「ゲーミングメタリック 」、「シルバーゴールド」、「ピンクパープル」、「ブルーブラック」、「マットブラック」の5種で、各1,800円。 「CUBE SPINNER」は立方体型のハンドスピナー。軸となる角をつかんで回転させることで、