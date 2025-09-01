中居正広さんと元女性アナウンサーとのトラブル対応をめぐって、フジテレビが前社長の港浩一氏と元専務の大多亮氏に対して、50億円の損害賠償を求める裁判を東京地裁に起こしました。報道によると、フジテレビは、港氏と大多氏が重大な人権侵害の可能性がある事案について報告を受けながら、取締役としての義務を怠った結果、広告収入が減るなど約453億円の損害を与えたと主張しているといいます。テレビ局が自社のかつての経営ト