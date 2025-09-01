８月３１日、ＳＣＯ地域対テロ機構執行委員会のシャルシェエフ主任と記念撮影する習近平主席夫妻。（天津＝新華社記者／丁海濤）【新華社天津9月1日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席と彭麗媛（ほう・れいえん）夫人は8月31日、天津市の梅江コンベンションセンターで宴会を開き、上海協力機構（SCO）サミット出席のため訪中した各国の要人らを歓迎した。８月３１日、マレーシアのアンワル首相夫妻と記念撮影する習近平