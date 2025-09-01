高級ミニバン「エリシオン」が進化ホンダの中国法人は、2025年8月26日に、高級ミニバン「エリシオン」の新たなマイナーチェンジモデルを発表しました。エリシオンは2004年に「ステップワゴン」や「オデッセイ」を超える最上級のミニバンとして登場。【画像】超カッコイイ！ ホンダ新型「エリシオン」を画像で見る！（70枚）ボディサイズは全長4845 mm×全幅1830 mm×全高1810 mm。登場当初は「K24A」型2.4リッター直列4気筒