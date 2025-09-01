俳優の沢村一樹（58）が1日、自身のインスタグラムを更新。長男でモデル・野村大貴（24）、姪で俳優・野村麻純（34）との家族3ショットを公開した。【写真】「素敵です」「お兄ちゃんイケメン」長男・大貴＆姪・麻純との3ショット披露の沢村一樹「鹿児島です」と、そろってふるさとに帰省していたことを報告。現地では花火大会などを楽しんだようで、家族ショットのほか花火鑑賞を楽しんでいる様子を写真と動画で紹介した。