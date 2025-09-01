キタンクラブはカプセルトイ「ココモとスモアフロッキーソフビ」(1回400円/全5種)を、全国のカプセルトイ売り場で8月29日から順次発売開始した。「ココモとスモアフロッキーソフビ」SNSやLINEスタンプでじわじわ人気上昇中の『ココモとスモア』が、“ふわふわ”のフロッキーソフビになって登場。イラストそのままのやさしいフォルムを、ぷくぷく・ふわふわ質感で立体化。お腹や手足のぷっくり感と思わずなでたくなるこの手ざわりが