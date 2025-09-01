私（アヤカ、31歳）は夫（ヨウイチ、33歳）と、長男（マナト、2歳）、次男（ユウト、1歳）との4人暮らし。近所に私の実家があり、姉（ミホ、38歳）家族は車で30分の場所に住んでいます。私は仕事にやりがいを感じていたのですが、仕事と家庭の両立が難しくなり、パート職へ転職しました。そんな私の気も知らず、夫は家事や育児に非協力的なうえ、子どもを連れて実家へ行こうとする私に「お前が実家に行くのは、俺が遊びに行くのと