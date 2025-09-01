俳優の織田裕二（57）が8月31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演。「主役しかやらない」と決めた出来事を明かした。多くのヒット作に出演してきた織田。91年のフジテレビ系ドラマ「東京ラブストーリー」は、最高視聴率32.3％を記録した。撮影時は「途中から地獄ですね」と回想。「台本は1、2話分ずつ、くれる。中盤過ぎの回で話が熱くなった時、台本が来ない。明日、朝から撮影なのに。夜中にな