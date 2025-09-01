【ねんどろいど アストロ メタリックVer.】 9月9日 発売 価格：7,000円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「ねんどろいど アストロ メタリックVer.」を数量限定で9月9日に発売する。価格は7,000円。 本商品は、ゲーム「ASTRO's PLAYROOM」の発売1周年を記念して「アストロ」をメタリックカラーで同社の「ねんどろいど」より立体化したもの。表情パ