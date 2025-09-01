1日の県内は高気圧に覆われ、各地で晴れて気温も上がっています。長野と松本では最高気温が36度と猛暑日になる予想で熱中症に注意が必要です。1日の県内は高気圧に覆われ、各地で気温が上がっています。南信濃と安曇野市穂高で33.6度、松本今井で33.1度など、すでに20地点で30度を超えています日中の予想最高気温は長野と松本で36度、飯田で35度と猛暑日となるでしょう。長野地方気象台ではこまめな水分補給や不要不急の外出を避け