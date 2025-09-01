【天津＝吉永亜希子】中露が主導する上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議の全体会合が１日、中国・天津で始まった。多国間主義の堅持や貿易の保護主義への反対などを盛り込んだ「天津宣言」を採択し、閉幕する。米国との対立長期化を念頭に、新興・途上国「グローバル・サウス」との結束を誇示する狙いがある。中国国営新華社通信によると、中国の習近平（シージンピン）国家主席は全体会合の冒頭、「混沌（こんとん）とした世界情