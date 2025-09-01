松本市で開催されているOMF＝セイジ・オザワ松本フェスティバルの小澤征爾永世総監督が生誕90年となるのに合わせ、31日、特別イベントが開かれました。イベントは、OMF＝セイジ・オザワ松本フェスティバルの小澤征爾永世総監督の誕生日、9月1日を「小澤征爾の日」とし、その功績に感謝を伝えようと去年から開かれています。松本地域の合唱団およそ180人が歌声を響かせたほか、市内の小中学校の吹奏楽部などでつくる「フェスティバ