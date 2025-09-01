平田オリザさん（劇作家・演出家）のラジオ番組（ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』）に、瀬戸内サーカスファクトリー主宰の田中未知子さんが出演。立ち上げの経緯や、9月11日（木）から開催される『豊岡演劇祭2025』での公演について語った。瀬戸内サーカスファクトリー主宰の田中未知子さん北海道出身の田中さんは、2011年、香川県に単身移住。瀬戸内サーカスファクトリーは、2012年に任意団体として立ち上げたのち、201