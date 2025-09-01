7月のカムチャツカ半島沖地震で津波警報が発表され、各地に津波が押し寄せました。この時に見えた、津波被害の課題を検証します。7月、カムチャツカ半島沖を震源とする地震が発生。気象庁は各地に津波警報を発表しました。警報が注意報に切り替わるまで約11時間。猛烈な暑さの中での「避難」では、新たな課題が浮き彫りになりました。兵庫県で41.2度を記録したこの日、全国では避難中の熱中症の疑いで9人が搬送されました。神奈川