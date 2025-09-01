バウムクーヘン博覧会実行委員会(ユーハイム内)は9月17日、「バウムクーヘン博覧会2025」を松坂屋名古屋店(愛知県名古屋市)で開催する。バウムクーヘン博覧会2025○全国から260種類以上のバウムクーヘンが大集合「ご当地バウムクーヘンコーナー」では、全国47都道府県から約160ブランドが出品。またブランドブースも27ブランドがPOPUP出店する。シンプルなバウムクーヘンはもちろん、フルーツを使用したもの、写真を撮りたくなるよ