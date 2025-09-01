大雨が見込まれるとしてJRは、2日と3日の列車の運行計画と見通しを発表しました。 ♢2日の列車運行計画 〇奥羽線秋田ー東能代午後8時半以降運転取りやめ東能代ー大館午後4時以降運転取りやめ特急つがる秋田ー弘前で上り下りそれぞれ1本が区間運休〇男鹿線秋田ー男鹿午後9時以降運転取りやめ〇五能線東能代ー能代一部の列車が運休するほか、午後5時半以降運転取りやめ能代ー