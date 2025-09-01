静岡県伊東市の田久保真紀市長に対し、市議会で不信任決議案が提出され、全会一致で可決されました。【映像】学歴詐称問題 田久保市長の“不信任”可決「本市の負の象徴として全国的に評判となってしまった田久保真紀市長が伊東市長であり続ける限り、市民生活に暗い影を落とし続けることを危惧せざるを得ない」（伊東市議会四宮和彦市議）伊東市議会定例会初日の9月1日、学歴詐称疑惑のある田久保市長に対する不信任決議案が